更正:〔美国债市〕公债价格回落,受累于德法就EFSF扩容达成一致的报导

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* 卫报报导拖累公债价格走低,推高股市

* 德国和法国就救助基金扩容达成一致-报导

* 美国30年期公债逆转涨势,回落近1个大点

路透纽约10月18日电---美国公债价格周二收低,回吐稍早的升幅,因对欧元区债务危机解决方案的乐观情绪重现,引发美国股市大涨.

投资者抛售避险资产,并涌入股市,推动标普500指数攀升逾2%,之前英国卫报称,法国和德国同意将欧洲金融稳定工具(EFSF)规模增至2万亿欧元.

在卫报网站发表的上述报导称,向基金注入流动性将是解决欧元区危机"综合计划"的一部分,计划将在周末的欧洲领导人会议上被批准.

不过,许多投资者仍对欧元区债务问题快速得到解决的可能性持怀疑态度,之前德国总理梅克尔表示,要解决危机需要采取更多举措.

"今日盘初市场买盘强劲,"CRT Capital Group的公债策略部主管David Ader称,"之後,卫报的报导称德法两国达成协议,与稍早梅克尔的讲话背道而驰."

成交量与平均水平基本一致,Ader称,显示投资者并未因确信而抛售.

指标10年期公债US10YT=RR价格回落8/32,收益率报2.18%,稍早跌至10月7日以来最低2.08%,因穆迪对法国评级展望的警告增加了投资者的风险厌恶情绪.

30年期公债US30YT=RR价格下跌31/32,收益率报3.17%,周一为3.16%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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