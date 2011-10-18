日韩经济指标预测--10月19日-10月26日****

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透10月19日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月17日当周-------------------------------
10月19日(三)
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- -2,221
外资投资日股(10亿日圆) -- -59
10月20日(四)
无重要经济数据公布.
10月21日(五)
无重要经济数据公布.
----------------------------------10月24日当周-------------------------------
10月23日(日)
2350 日本贸易收支(10亿日圆) 9月 -- 逆差775.3
出口(较上年同期) -- +2.8%
进口(较上年同期) -- +19.2%
10月24日(一)
无重要经济数据公布.
10月25日(二)
无重要经济数据公布.
10月26日(三)
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 99
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.4%
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- -2.6%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- --
外资投资日股(10亿日圆) -- --(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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