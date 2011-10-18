《综述》汽油价格劲扬推升美国9月PPI,但物价压力料不会持续

* PPI较前月上涨0.8%,为五个月来最大涨幅

* 扣除食品及能源的核心PPI较前月上涨0.2%

* 汽油价格推高PPI,轻型卡车提振核心PPI

* 数据提高了推出更多货币刺激政策的门槛

路透华盛顿10月18日电---美国9月生产者物价指数(PPI)录得五个月来最大涨幅,因汽油价格飙升.但核心PPI仅微升,暗示物价压力不太可能持续.

汽油价格飙升料仅为暂时现象.这份周二公布的报告细节显示,通胀压力足以将美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽货币政策的门槛维持在高位.

"没有迹象显示存在美联储约一年前担忧的通缩压力,因此进一步量化宽松的门槛已经高于一年前,"IHS Global Insight首席美国经济分析师Nigel Gault表示.

劳工部公布,上月经季节调整的PPI较前月上涨0.8%,而8月则为持平.分析师先前预期9月PPI上涨0.2%.[ID:nCN1159328]