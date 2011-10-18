《综述》汽油价格劲扬推升美国9月PPI,但物价压力料不会持续

加拿大股市：受能源股下跌拖累收低，但金矿股表现抢眼
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
* PPI较前月上涨0.8%,为五个月来最大涨幅
* 扣除食品及能源的核心PPI较前月上涨0.2%
* 汽油价格推高PPI,轻型卡车提振核心PPI
* 数据提高了推出更多货币刺激政策的门槛
路透华盛顿10月18日电---美国9月生产者物价指数(PPI)录得五个月来最大涨幅,因汽油价格飙升.但核心PPI仅微升,暗示物价压力不太可能持续.
汽油价格飙升料仅为暂时现象.这份周二公布的报告细节显示,通胀压力足以将美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽货币政策的门槛维持在高位.
"没有迹象显示存在美联储约一年前担忧的通缩压力,因此进一步量化宽松的门槛已经高于一年前,"IHS Global Insight首席美国经济分析师Nigel Gault表示.
劳工部公布,上月经季节调整的PPI较前月上涨0.8%,而8月则为持平.分析师先前预期9月PPI上涨0.2%.[ID:nCN1159328]
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。