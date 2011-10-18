〔美国债市〕机构债利差表现各异,房利美新债利差较传言水平收窄

IFR纽约10月18日电---美国机构债较可比公债利差周二表现各异,两年期至五年期机构债利差持平至收窄0.5个基点,较长期机构债利差扩大2-2.5个基点.较长期机构债利差扩大吸引了相对价值投资者对一次性偿还债券的买兴,而基金则提振了两年期一次性偿还债券的走势.

不过市场中多数资金流动都集中在旧债中,包括主权债和超国家债,而无关房利美新发行的债券.政府发起企业(GSE)发行的结构性产品再度表现强劲.

市场整体活动受到房利美FNMA.OB30亿美元五年期新债进行定价的推动.TRACE数据显示,总成交量高达4,567笔,成交值为82.89亿美元.该批新债定价为较公债收益率(殖利率)加码39个基点.票息定为1.375%.

房利美新债定价较最初传言的水平低0.5个基点,但这是由于周一尾盘时信用息差重新扩大有关,因此最终定价根据市场整体状况进行了调整.其在二级市场的利差收窄为38.5/37.5.(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

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