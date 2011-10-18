〔全球金融〕央行可能需要戳破资产泡沫--FED主席贝南克

加拿大股市：受能源股下跌拖累收低，但金矿股表现抢眼
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
* 贝南克:货币工具可能解决资产泡沫问题
* 美联储正在设法提高展望透明度
* 可能保持灵活的通胀目标
路透波士顿10月18日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二表示,央行可能需要利用货币政策来应对资产泡沫,尽管监管应该是第一道防线.
"直接使用货币政策来支持金融稳定目标的可能性...不应排除,"他在波士顿联邦储备银行的一个会议上表示.
贝南克在讲话中没有直接谈论美国经济和货币政策展望,他主要讲述了关于央行如何在金融危机之後改变做法的思考.
贝南克说,这次危机使得金融稳定成为与宏观经济健康同等重要的央行目标,提升了通过监管防范系统性风险的重要性.
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路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
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