〔全球金融〕央行可能需要戳破资产泡沫--FED主席贝南克

* 贝南克:货币工具可能解决资产泡沫问题

* 美联储正在设法提高展望透明度

* 可能保持灵活的通胀目标

路透波士顿10月18日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二表示,央行可能需要利用货币政策来应对资产泡沫,尽管监管应该是第一道防线.

"直接使用货币政策来支持金融稳定目标的可能性...不应排除,"他在波士顿联邦储备银行的一个会议上表示.

贝南克在讲话中没有直接谈论美国经济和货币政策展望,他主要讲述了关于央行如何在金融危机之後改变做法的思考.