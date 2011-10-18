〔欧洲政经〕德法同意提高欧元区援助基金规模至2万亿欧元--报载

路透纽约10月18日电---英国卫报周二报导称,法国和德国已经同意提高欧元区金融援助基金规模至2万亿(兆)欧元(2.76万亿美元).这是解决欧洲债务危机计划的一部分,该计划或将在周日的欧盟峰会上获得支持.

该报援引欧盟高级外交官报导称,欧元区将同意4,400亿欧元的援助基金规模扩大至大约2万亿欧元,一旦希腊或其他任何欧元区国家出现违约,向受困政府以及银行施以援手.

报导还称,对该计划在欧盟峰会获得批准的信心增强;之前穆迪警告,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国AAA的债信评级置于负面观察名单.[ID:nCN1157086]