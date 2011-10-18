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宏观经济 | 2011年 10月 19日 星期三 06:52 BJT

《美国重要政经日程》--10月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布9月房屋开工年率.

1230 - 劳工部公布9月消费者物价指数(CPI)和9月实质所得.

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产出数据.

1800 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布关于当前经济状况的褐皮书.

1900 - 农业部发布家畜家禽的全球市场和贸易报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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