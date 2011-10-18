《美国重要政经日程》--10月19日

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 商务部公布9月房屋开工年率.
1230 - 劳工部公布9月消费者物价指数(CPI)和9月实质所得.
1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产出数据.
1800 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布关于当前经济状况的褐皮书.
1900 - 农业部发布家畜家禽的全球市场和贸易报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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