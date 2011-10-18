《美股业绩焦点》苹果业绩意外不及华尔街预期,股价应声大挫

《全球汇市》欧元受政治不确定性拖累走低，美元兑日圆下滑
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
* 营收和获利均不及华尔街预期
* 业绩罕见地令人失望
* 股价应声急挫
路透旧金山10月18日电---美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布的业绩非常罕见地逊于市场预期,因其旗舰产品iPhone销售远逊预期.财报拖累该股急挫.
苹果公布业绩期内销售1,707万部iPhone,远低于分析师预计的约2,000万部後,该股应声重挫逾5%至400美元以下.
苹果财务长表示,iPhone销量超出公司内部预期,但9月销量受创,因消费者等待新款iPhone上市.
9月止当季财报是新任执行长库克8月接任贾布斯以来首份季度业绩报告.贾布斯10月5日去世,苹果公司失去了其富有远见的领导者及共同创始人.
库克在关键时刻接掌苹果.公司在手机领域正与快速发展的谷歌(GOOG.O)竞争,同时也在奋力抵挡家用电子产品巨擘三星(005930.KS)和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)的冲击.
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。