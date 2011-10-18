《美股业绩焦点》苹果业绩意外不及华尔街预期,股价应声大挫

* 营收和获利均不及华尔街预期

* 业绩罕见地令人失望

* 股价应声急挫

路透旧金山10月18日电---美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布的业绩非常罕见地逊于市场预期,因其旗舰产品iPhone销售远逊预期.财报拖累该股急挫.

苹果公布业绩期内销售1,707万部iPhone,远低于分析师预计的约2,000万部後,该股应声重挫逾5%至400美元以下.

苹果财务长表示,iPhone销量超出公司内部预期,但9月销量受创,因消费者等待新款iPhone上市.

9月止当季财报是新任执行长库克8月接任贾布斯以来首份季度业绩报告.贾布斯10月5日去世,苹果公司失去了其富有远见的领导者及共同创始人.

库克在关键时刻接掌苹果.公司在手机领域正与快速发展的谷歌(GOOG.O)竞争,同时也在奋力抵挡家用电子产品巨擘三星(005930.KS)和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)的冲击.