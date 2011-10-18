〔美国债市〕MBS价格表现不一,投资者等待利差扩大之机买入

IFR纽约10月18日电---相较于美国公债盘中的涨势,抵押支持证券(MBS)市场周二表现相对沉闷.价格上涨通常会令不少投资者裹足不前,有关政府提供再融资的报导也满天飞.不过在早盘中段,买兴开始转浓.货币基金经理、热钱和海外投资者,还有美联储甚至债券发行方,都在买入票息3.5-4%的品种.消息人士称,票息4%的MBS近期收益率(殖利率)上升,导致发行量减少.抵押贷款银行家的卖盘规模已经达到15亿美元左右.

与此同时,票息更高品种的资金流动情况不一,多数受到今日华尔街日报一篇报导的影响.报导引述消息人士称,有关各方正在讨论允许没有还款能力的抵押贷款借款人进行再融资.这一规定将仅适用于银行所有的抵押贷款.

30年期MBS价格最多上涨2个跳动点(票息3.5%品种)至下跌3个跳动点(票息5-6%);15年期MBS价格持平(票息较高品种)至上涨2个跳动点(票息3.5%品种).票息3.5-4%的MBS较互换品种和10年期公债利差持平至收窄1个基点,其他品种的MBS利差则扩大2-3个基点.15年期MBS表现超过30年期MBS.

周三将公布的数据和事件包括美国一周抵押贷款市场指数,美国消费者物价指数(CPI)和房屋开工,美国联邦储备理事会(美联储,FED)也将公布经济褐皮书.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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