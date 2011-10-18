《美股业绩焦点》英特尔第四季财测超出预期,消除PC需求下滑担忧

《全球汇市》欧元受政治不确定性拖累走低，美元兑日圆下滑
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
* 第四季财测超出市场预期
* 第三季公认会计原则(GAAP)每股盈馀为0.65美元
* 公司股价盘後上扬
路透旧金山10月18日电---全球最大晶片生产商英特尔(INTC.O)第四季营收预测超出市场预期,尽管人们担忧平板电脑的普及性不断提升,以及经济状况不稳将蚕食个人电脑(PC)需求.
英特尔并表示,中国等发展中国家需求强劲,有助于弥补美国和欧洲市场的疲弱销售.该公司股价大幅走高.
"财测远高于市场预估,但低于往年同期,"Evercore Partners的分析师Patrick Wang说,"他们对第四季的展望很现实,似乎比较保守."
全球80%的个人电脑使用英特尔处理器,但该公司在诸如苹果(AAPL.O)的iPad和谷歌(GOOG.O)Android智能手机等移动电子产品市场未能抢得先机.
欧洲债务危机以及美国失业率高企亦打压消费者对个人电脑的需求.
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。