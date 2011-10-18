《美股业绩焦点》英特尔第四季财测超出预期,消除PC需求下滑担忧

* 第四季财测超出市场预期

* 第三季公认会计原则(GAAP)每股盈馀为0.65美元

* 公司股价盘後上扬

路透旧金山10月18日电---全球最大晶片生产商英特尔(INTC.O)第四季营收预测超出市场预期,尽管人们担忧平板电脑的普及性不断提升,以及经济状况不稳将蚕食个人电脑(PC)需求.

英特尔并表示,中国等发展中国家需求强劲,有助于弥补美国和欧洲市场的疲弱销售.该公司股价大幅走高.

"财测远高于市场预估,但低于往年同期,"Evercore Partners的分析师Patrick Wang说,"他们对第四季的展望很现实,似乎比较保守."

全球80%的个人电脑使用英特尔处理器,但该公司在诸如苹果(AAPL.O)的iPad和谷歌(GOOG.O)Android智能手机等移动电子产品市场未能抢得先机.