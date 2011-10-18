《中国报摘》--中国证券报10月19日

* 头版头条:

--中国共产党十七届六中全会审议通过深化文化体制改革决定,加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业.全会并决定党的十八大于2012年下半年召开.

* 其他:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,目前稳健的货币政策取向不应改变,货币总量不能放松.相关部门应加大对非金融民间机构发展的监管和支持力度,引导民间资金进入实体经济.

--国际清算银行公布的数据显示,9月人民币实际有效汇率指数为125.01,较8月大幅上涨3.77%.

--美国财政部公布的月度国际资本流动报告显示,中国8月净减持365亿美元美国国债.截至8月底,中国持有1.137万亿美元美国国债,保持美国国债全球最大持有者的地位.

--商务部监测数据显示,上周(10月10日至16日)商务部重点监测的食用农产品和生产资料价格双双回落,猪肉价格环比下降1.2%.

--针对中小板创业板上市公司,深交所将率先在11家保荐机构试行首发上市公司持续督导专员制度,要求参与试点的保荐机构为每家上市公司指定一名持续督导专员,专职协助保荐代表人履行持续督导职责.

--香港金融管理局总裁陈德霖表示,今年前9个月人民币点心债券的发行量超过850亿元人民币.

--商务部、发改委等10部门公布关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见,修订《鼓励进口技术和产品目录》等,并加大对企业境外投资的外汇支持.

--中国太保(601601.SS)(2601.HK)公告称,前三季度实现保险业务收入1,213.78亿元,同比增长12.3%;归属于母公司股东净利润70.18亿元,同比增长43.1%.

--招商地产000024.SZ公告称,公司前三季度实现营业总收入124.7亿元,同比增长30.13%;实现净利润20.85亿元,同比增长46.09%.

--云南铜业(000878.SZ)公布三季报,公司前三季度实现营业收入258.24亿元,同比增长16.83%;实现归属于上市公司股东的净利润8.06亿元,同比增长215.34%.

--中航通飞正通过国外并购、研制新机型等途径,全面布局通用航空产业链.公司副总经理沙长安表示,公司目前正在积极准备,计划三年内实现整体上市.

--美的电器000527.SZ公告称,美的集团控股股东美的投资控股有限公司拟将其所持有的美的集团15.30%股权转让给融睿投资、鼎晖投资两家投资人.(完)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽