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亚洲 | 2011年 10月 19日 星期三 07:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 86.01 -2.41 -2.73 6649449

搜狐 (SOHU.O) 56.52 -1.99 -3.40 1852538

网易 (NTES.O) 44.88 -0.84 -1.84 634890

百度 (BIDU.O) 132.37 -3.24 -2.39 9791838

亚信科技 ASIA.O 10.03 +0.15 +1.52 1771965

侨兴环球电话 XING.O 0.84 +0.03 +3.70 161761

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.21 +0.20 +1.67 2791773

联电 (UMC.N) 2.07 +0.03 +1.47 409616

日月光 (ASX.N) 4.38 +0.08 +1.86 204902

矽品精密 (SPIL.O) 5.18 +0.06 +1.17 1321177

和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 +0.00 +0.00 199674

友达 (AUO.N) 4.12 +0.00 +0.00 869528

中华电信 (CHT.N) 32.92 -0.13 -0.39 53653

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.64 +0.40 +1.17 930597

香港

中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0

中国移动 (CHL.N) 48.83 +0.80 +1.67 316812

中国联通 (CHU.N) 19.80 +0.29 +1.49 665345

中国电信 (CHA.N) 63.02 +2.71 +4.49 37591

中芯国际 (SMI.N) 2.68 -0.07 -2.55 39838

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.69 -0.10 -2.64 6030

(完)

--整理 徐文焰

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