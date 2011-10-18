《综述》法国债信评级面临威胁,可能影响到欧元区纾困计划的实施

《全球汇市》欧元受政治不确定性拖累走低，美元兑日圆下滑
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
* 穆迪表示可能给予法国负面评级展望
* 政府表示将竭尽全力避免降级
* 希腊将面临财政撙节引发的罢工和抗议活动
路透巴黎10月18日电---还有五天就要召开至关重要的欧盟峰会,评级机构穆迪给法国AAA债信评级带来的疑虑,让人们对欧洲能否控制主权债务危机不那麽有把握.
德国总理梅克尔表示,周日的会议将迈出重要的一步,但她亦警告称,靠一次峰会来解决危机是不够的.欧盟贸易执委亦表示,若不采取强硬举措,欧元区有可能解体.
穆迪周一晚间表示,若法国经济成长放慢,且救助银行业及其他欧元区成员国的成本使其财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望置于负面观察名单.
"债务指标的恶化及可能出现更多的或有负债,对法国AAA债信评级的稳定展望构成压力."穆迪在一份声明中指出.[ID:nCN1157086]
该警告令法国公债的风险溢价蹿升至欧元问世以来最高.与此同时,欧盟领导人正在商议举措,以便在希腊万一发生债务违约的情况下,保护地区金融体系.
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。