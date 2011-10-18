《综述》法国债信评级面临威胁,可能影响到欧元区纾困计划的实施

* 穆迪表示可能给予法国负面评级展望

* 政府表示将竭尽全力避免降级

* 希腊将面临财政撙节引发的罢工和抗议活动

路透巴黎10月18日电---还有五天就要召开至关重要的欧盟峰会,评级机构穆迪给法国AAA债信评级带来的疑虑,让人们对欧洲能否控制主权债务危机不那麽有把握.

德国总理梅克尔表示,周日的会议将迈出重要的一步,但她亦警告称,靠一次峰会来解决危机是不够的.欧盟贸易执委亦表示,若不采取强硬举措,欧元区有可能解体.

穆迪周一晚间表示,若法国经济成长放慢,且救助银行业及其他欧元区成员国的成本使其财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望置于负面观察名单.

"债务指标的恶化及可能出现更多的或有负债,对法国AAA债信评级的稳定展望构成压力."穆迪在一份声明中指出.[ID:nCN1157086]