〔纽约汇市〕欧元上涨,因有报导称德法同意扩大欧元区救助基金规模(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 英国报章报导德法就扩大欧元区救助基金规模达成协议

* 股市反弹,欧元逆转最初跌势

* 德国ZEW景气判断指数触及近三年低位

* 穆迪警告或将法国评级展望调降至负面

路透纽约10月18日电---欧元周二上涨,此前一英国报章报导法国和德国达成一致,将欧元区救助基金规模扩大至2万亿美元以抑制欧债危机.

该基金,被称为欧洲金融稳定工具(EFSF),目前规模为4,400亿欧元.

英国卫报援引欧盟高级官员的消息称,欧元区最大两个经济体法国和德国的领导人亦同意欧元区的银行应该进行资本重组,以及希腊债务民间债权人应承受更大的债务减值.

英国卫报的报导,加上美股上涨,一起抹去稍早投资者的失望情绪,此前德国ZEW景气判断指数疲弱及穆迪警告法国将可能失去其AAA债信评等.

"有关法国和德国同意将欧元区救助基金增至2万亿欧元及将通过杠杆化将EFSF资源放大五倍的报导是推动股市和欧元午盘上扬的原因,"Forex.com首席策略师Brian Dolan说.

欧元兑美元EUR=上升0.4%,至1.3792美元,此前在电子交易平台EBS触及1.36525的日内低位.周一欧元兑美元攀升至1.39美元以上的一个月高位.

但分析师说,如果在本周末欧盟峰会举行前,再度出现欧洲领导人将无法制定出令人信服的应对欧债危机的策略的报导,欧元将可能恢复跌势.

Dolan说,这将是市场关注的,且2万亿欧元似乎在适当的范围内.但他在接受这则消息方面将有所保留,因为稍早德国总理梅克尔表示,不应期望欧盟峰会将达成重大协议.

稍早梅克尔说,她预期欧洲领导人将在欧盟峰会上为债务缠身的希腊制定一套"工作计划".

德国一直不愿意支持采取急进的措施抑制欧债危机,因担心随着经济放缓,该国已经有些捉襟见肘.

周二,调查显示德国ZEW景气判断指数下跌至近三年的最低位.

国际商业机器公司(IBM)(IBM.N)公布令人失望的季度业绩及高盛(GS.N)罕有地出现季度亏损也打压风险意愿并损及欧元,尽管美国股市反弹,且在午後中段走高.

美股标普500指数.SPX劲升约2%,而MSCI全球股市指数.MIWO00000PUS尾盘上升0.6%.

美元兑日圆JPY=下滑0.04%,至76.76日圆.

**法国评等**

穆迪周一警告,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望调降至负面.[ID:nCN1157086]

在穆迪发出警告後,法国公债较指标德债利差进一步上升,触及19年高位.法国公债的违约保险成本上升至接近纪录高位.

三菱东京日联银行驻伦敦的汇市分析师Lee Hardman说,穆迪的警告加重了市场忧虑,即杠杆化EFSF及政府对欧洲银行进行资本重组将可能进一步削弱投资者对核心欧元区主权债的信心.

"如果法国失去其'AAA'评等,这将可能降低EFSF的借贷能力,或可能使借贷需要提供更多的担保."

分析师说,11月在戛纳举行的20国集团(G20)领导人峰会的结果是赢回投资者信心的关键.

"如果G20峰会未对银行资本重组计划采取行动,那麽,欧元将很快下跌至1.30美元以下,"野村驻伦敦的汇市分析师Geoff Kendrick说.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3737 1.3740 -0.02 +2.69 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.81 76.79 +0.03 -5.35 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 105.54 105.56 -0.02 -2.84 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8993 0.8987 +0.07 -3.66 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5705 1.5742 -0.24 +0.68 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0149 1.0232 -0.81 +1.83 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0258 1.0153 +1.03 +0.54 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2354 1.2350 +0.03 -1.07 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8745 0.8728 +0.19 +2.02 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7949 0.7914 +0.44 +2.03 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6119 5.6307 -0.33 -3.61 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7101 7.7422 -0.41 -1.02 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6360 6.6608 -0.37 -1.10 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1176 9.1557 -0.42 +1.52 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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