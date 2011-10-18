澳新经济指标预测--10月19日-10月26日****

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透10月19日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------10月17日当周-----------------------------
10月19日(三)
无重要数据公布
10月20日(四)
无重要数据公布
10月21日(五)
0030 澳洲进口物价(较前季) 第三季 +1.0% +0.8%
出口物价(较前季) +3.7% +6.0%
-----------------------------------10月24日当周-----------------------------
10月24日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季终值 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.4%
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +1.0%
(较上年同期) -- +5.3%
10月25日(二)
无重要数据公布.
10月26日(三)
0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季终值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.6%
2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50%
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 -- 逆差6.41
截至9月的一年 -- 顺差10.8
进口(亿新西兰元) 9月 -- 40.8
出口(亿新西兰元) -- 34.4 (完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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