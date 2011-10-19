《美债周三展望》关注围绕欧元区的风险交易,美国房屋开工和CPI数据

* 欧元区是不确定性和潜在波动性的根源

* 美国经济数据料将显示第三季GDP温和增长

* 美国9月房屋开工年率预计为59万户

* 美国9月CPI预计升0.3%,扣除食品及能源的核心CPI升0.2%

路透纽约10月18日电---美国9月房屋开工年率和消费者物价指数(CPI)数据可能会影响周三美国债市,但欧元区债务及银行业问题取得进展的程度或将决定美债需求.

Prudential Fixed-Income首席投资策略师Robert Tipp指出,美国债市的两大主要担忧--美国和中国经济增长放缓,受数据影响已经基本上缓解.该公司管理的资产达2,400亿美元.

这让欧洲成为市场担忧的主要因素.

"剩下的担心是,对欧洲信心的彻底丧失令市场崩塌,从而导致美国和世界其他国家的经济活动明显减缓,"Tipp并称.

因此,债券市场"仍非常关注决策当局能否推出足够广泛而深入的一系列举措来稳定欧洲局势,"他并称.

美国公债价格周二转为下跌,因英国卫报周二报导称,法国和德国已经同意提高欧元区金融援助基金规模至2万亿(兆)欧元(2.76万亿美元),以解决欧洲债务危机.[ID:nCN1159992]

据称德国总理梅克尔预料,欧洲领导人会在周日的欧盟峰会上达成一项救助希腊的"工作计划".

欧元区领导人定于10月23日会晤,商讨对希腊提供更多援助.受欧盟峰会乐观情绪鼓舞,上周较高风险资产普遍反弹.

法国周二表示,将巩固其AAA债信评级,此前穆迪警告称,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望置于负面观察名单.[ID:nCN1157086]

美国周三即将公布的经济数据料将显示经济温和增长.美国9月房屋开工年率预计为59万户,高于8月的57万户.

如果数据显示美国房屋开工明显加快,会提振股票等风险资产,并打压美债等避险资产.

随着美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步调控货币政策以降低通货紧缩威胁,美国9月CPI表现应会引发一些关注.

路透调查显示,美国9月CPI料升0.3%,扣除食品及能源的核心CPI升0.2%.

若核心CPI高于预期恐将打击美国公债价格,因通胀会侵蚀固定收益投资的购买力.

"根据生产者物价指数(PPI)推算,CPI中的食品和能源价格有望继续上涨,"德意志证券美国首席分析师Joseph LaVorgna指出.

交易员认为,指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR的技术支撑位介于2.25%-2.35%之间,阻力位分别在2.12%和2%.

10年期美国公债收益率周二尾盘报2.15%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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