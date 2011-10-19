〔货币市场〕欧盟峰会成果不确定性令市场资金压力继续存在

路透纽约/伦敦10月18日电---一项衡量交易对手风险的关键指标周二攀升,即便市场期望周日的欧盟峰会能够拿出行动以舒缓年末货币市场的资金压力.

有关扩充欧元区救助基金实力的计划正逐步成形,外界猜测,任何危机应对计划都将包括银行业资本重组和减轻希腊债务负担的内容.

市场担心,欧洲领导人可能不会就应对危机的全面计划达成协议.这场危机已经迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求国际救助,并推动意大利与西班牙借贷成本飙升.

手中握有大量陷入困境欧元区国家公债的欧洲银行业者,也发现其获得经营资金的难度加大,这令外界担心政府可能被迫救助银行业.

7月时达成的债券持有人自愿"扣减"幅度为21%,但金融状况恶化已促使德国呼吁民间投资者承担最多50%的损失.

分析师表示,货币市场的资金压力可能会在峰会结束後继续存在.

穆迪周一针对法国主权信用评级发出警告,凸显出欧元区大国面临的两难境地:解决债务危机是要付出代价的.

穆迪表示,如果救助银行业和其他欧元区国家的成本令法国预算难以负荷,则可能会在未来三个月中将法国的评级展望调整为负面.

该评级机构周二稍晚将西班牙主权债信评等调降两个级距,称银行和企业债务水准高企,使该国易受资金压力影响.[ID:nCT0407532]

三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=和隔夜利率交换(OIS)EUREON3M=的利差较前日的67个基点微升至68个基点.该指标表明资金压力状况.

美元三个月期LIBORUSD3MFSR=和OISUSD3MOIS=利差则接近逾一年高点,报31个基点,略低于周一的32个基点.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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