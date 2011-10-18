《中国报摘》--金融时报10月19日

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
* 头版头条:
--中国共产党的十七届六中全会于10月15日至18日在北京举行,全会审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》.
* 其他:
--9月份,北京市金融机构本外币各项存款馀额72,824.4亿元人民币,比上月末增加1,103.8亿元;贷款馀额38,490.6亿元,比年初增加2,199.3亿元,贷款增速比上月末提高0.2个百分点.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。