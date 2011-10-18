版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 19日 星期三 07:51 BJT

《中国报摘》--金融时报10月19日

* 头版头条:

--中国共产党的十七届六中全会于10月15日至18日在北京举行,全会审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》.

* 其他:

--9月份,北京市金融机构本外币各项存款馀额72,824.4亿元人民币,比上月末增加1,103.8亿元;贷款馀额38,490.6亿元,比年初增加2,199.3亿元,贷款增速比上月末提高0.2个百分点.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐