〔意大利金融〕标普下调24家银行和金融机构评等,称因经济前景趋疲

* 标普下调24家意大利银行和金融机构评等

* Monte Paschi和UBI榜上有名

* 料意大利银行业的盈利能力将下降

路透米兰10月18日电---评级机构标准普尔周二下调24家意大利银行和金融机构评等,称因经济成长前景趋疲而且债务缠身的欧元区信贷状况趋紧.

标普调降Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI)、UBI Banca (UBI.MI)等银行的评级,凸显出市场对欧元区债务危机对银行业产生带来冲击的忧虑.

标普在9月已经下调了意大利七家主要银行的评级,而在这之前,该评级机构就已调降意大利主权债评级一个级距.

"在我们看来,欧元区二线国家、特别是意大利的市场紧张情绪重燃,以及经济成长前景趋暗,导致意大利银行业者的经营环境进一步恶化,"标普谈到.

标普称,意大利银行业的盈利能力在未来数年中可能会下滑,因融资成本上升且股市动荡不安.该机构还补充道,预计艰困的经济环境短期内不会改变.

"我们的观点是,意大利2012年经济增长放缓可能会阻碍该国银行业资产质量的改善,而且可能令银行信誉进一步承压."

标普称,在43家意大利金融机构中,有22家的评级展望现为负面,这说明若该国政府不能削减公共债务并快速启动经济增长,标普就可能进一步下调评级.

上周评级机构惠誉下调了Intesa Sanpaolo(ISP.MI)、UBI Banca和MPS的评级,称因增长低于趋势水平、主权风险持续不散及额外银行监管规定模糊不清.惠誉和标普亦下调了西班牙银行业者的评等.(完)