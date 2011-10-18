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亚洲 | 2011年 10月 19日 星期三 07:47 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--10月19日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

10/19 沪 恒立油缸 780100 10,500 22-23 40.74-42.59 平安证券 10/24

10/19 深 金 达 威 002626 2,300 35.00 22.73 华泰联合 10/24

10/21 深 宜昌交运 002627 3,350 -- -- 华龙证券 10/26

10/21 深 开能环保 300272 2,750 -- -- 长江证券 10/26

10/24 深 阳光电源 300274 4,480 -- -- 国元证券 10/27

10/25 深 梅 安 森 300275 1,467 -- -- 民生证券 10/28

10/25 深 成都路桥 002628 不超过4,200 -- -- 招商证券 10/28

10/26 深 仁智油服 002629 2,861 -- -- 民生证券 10/31

10/26 深 龙生股份 002625 不超过1,933.8 -- -- 齐鲁证券 10/31

*10/27 沪 玉龙股份 -- 不超过7,950 -- -- 平安证券 11/1

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

-- 深 紫光华宇 300271 -- 30.80 33.85 国信证券

-- 深 金磊股份 002624 -- 11.20 22.40 国信证券 10/20

-- 深 和佳股份 300273 -- 20.00 62.19 新 时 代 10/21

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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