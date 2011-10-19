美国与加拿大经济指标预测--10月19日-10月26日****

路透10月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月17日当周------------------------------
10月19日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月14日当周 -- 744.3
再融资指数 -- 4,072.3
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +3.8% +3.8%
扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
1230 美国实质所得 9月 +0.2% -0.8%
1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 59.0 57.1
建筑许可年率(万户) 61.0 62.5
1230 加拿大领先指标 9月 +0.1% 持平
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 9月 -- +0.3%
1800 美联储褐皮书
10月20日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月15日当周 40.0 40.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.8
续请失业金人数(万人) 10月8日当周 368.5 367
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.5% +0.8%
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 493 503
1400 美国领先指标 9月 +0.3% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 负9.0 负17.5
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 9月 -- 0.80
10月21日(五)
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +3.1% +3.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月14日当周 -- 120.2
----------------------------------10月24日当周------------------------------
10月24日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 -- 负0.43
10月25日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月22日当周 -- +0.1%
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- -0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- 持平
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月22日当周 -- +4.6%
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 8月 -3.8% -4.1%
经季节调整房价指数(较前月) +0.3% 持平
未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.9%
1300 加拿大央行利率决定 1.0% 1.0%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 负6
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 -- +0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 46.0 45.4
10月26日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月21日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 -0.4% -0.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% -0.1%
扣除国防的耐久财订单 +0.2% -0.1%
扣除飞机的非国防耐久财订单 +0.4% +0.9%
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 30 29.5 (完)
--编译 李春喜;审校 徐文焰