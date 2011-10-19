〔金砖国家〕10月18日股汇市收盘纵览

路透10月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月18日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.69%,报925.13点.
中国股市:沪综指周二收挫2.3%,逊于预期的三季度经济数据加深经济增速放缓忧虑,并打击投资者信心,而大盘股中国水电(601669.SS)首日上市获大肆炒作亦令资金分流.分析人士预计,政策结构性微调仍可期,短线反弹格局还会保持.沪综指.SSEC收报2,383.485点,下跌56.917点或2.33%.上证金融地产行业指数.SSEFN大跌2.54%.沪市A股成交额较前日放大逾两成,至795亿元人民币.沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,593.8点,跌2.5%,成交量为144,055手.[.SSCN]
香港股市:在清淡交投中重挫,中资金融股、地产股及材料类股领跌,因空头回补操作减弱.由于短线投资人试图突破技术价位,大盘短线料将下行更多.恒生指数.HSI收跌4.23%至18,076.46点.恒生国企指数.HSCE收跌5.21%至9,340.43点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价大幅收跌.人民币升值预期减弱,避险情绪驱动下,境内机构纷纷增持美元.加上中间价微幅低开,在避险需求的带动下,即期汇价下跌明显.交易员认为,在美国对于制裁人民币议案还未定案前,央行未必会有行动干预汇市,从而降低市场对人民币升值的预期.在谨慎心理推动下,机构更加愿意持有美元.[CNY/CN][ID:nCN1158156]
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印度股市:跌1.6%至两周来最低收位,印度最大的软件服务出口商--Tata Consultancy Services (TCS.NS)股价创逾两年来最大跌幅,因全球经济前景不明朗.指标BSE指数.BSESN收跌1.63%,报16,748.29点,创10月4日以来最大跌幅.30支成分股中有26支下跌.[.BO]
印度汇市:印度卢比兑美元触及近一周低位,因全球消息令风险厌恶情绪增强,从而重挫印度股市和欧元,同时石油进口商的美元需求盖过了盘初出口商带来的支撑.卢比兑美元INR=D2收报49.29/30,较上日收盘价48.945/955跌0.7%.汇价稍早曾跌至49.36,为10月12日以来最低.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,427.260点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.41%,报751.02点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.04%,报31.2275;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.4%,报42.7410.
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巴西股市:拉美股市收高,追随全球市场涨势,因有报导称,法国和德国同意把欧元区援助基金规模扩大至2万亿欧元.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP扭转早盘跌势,收涨2.08%,报55,031.93点.[ID:nN1E79H1V2]
巴西汇市:巴西雷亚尔上涨,因人们寄望于欧元区主权债务危机或将接近解决.巴西雷亚尔兑美元BRBY涨0.91%,报1.7575.[ID:nN1E79H1MB]
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南非股市:小幅收低,矿产股为表现最差的类股之一,因中国经济成长忧虑打压工业金属价格.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.13%,报27,762.88点.综合指数.JALSH亦跌0.13%,报31,054.2点.[.J][ID:nL5E7LI4FI]
南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3第二天下跌,1500GMT时报8.0350,不及周一收位7.9904.[ZAR/][ID:nL5E7LI4HX](完)
--编译 许娜;审校 王冠中