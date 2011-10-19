〔中国经济〕中共十八大将于明年下半年在北京召开--新华

要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透北京10月19日电---中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议近日召开,会议决定党的第十八次全国代表大会将于2012年下半年在北京召开.
新华社援引该全会公告并称,要科学判断国际国内形势,全面把握改革发展稳定大局,保持经济平稳较快发展;并要加快推进文化体制改革.
"这次大会(十八大),是我们党在全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期召开的一次十分重要的会议,"全会公告称.
根据中国政府的换届安排,新一届政府班底将于明年10月召开的十八大(中国共产党十八大一中全会)初步搭成,而在2013年3月的全国人大会议时,所有新一届政府官员将尘埃落定.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师表示，昨日普涨后今日多数股票回调，拖累指数震荡走低，尾盘量能略有放大助大盘缩减跌幅，但上攻动能不足仍然不足。由于投资者对后期流动性可能趋紧仍有担忧，场内观望氛围仍然浓厚。