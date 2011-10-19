《中国债券市场每日交易备忘》--10月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部280亿元人民币五年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值为3.57%
中国联通网络通信80亿元一年期短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,主承销商工行和建行
中电投集团45亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,主承销商光大银行
同方股份(600100.SS)6亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,主承销商中信银行
方大炭素(600516.SS)5亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,主承销商兴业银行
赛维LDKLDK.N4亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,主承销商招商银行
青海投资集团6亿元一年期短融(主体评级AA-)周三至周四簿记建档,主承销商民生银行
三一集团28亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,主承销商农业银行
中材水泥5亿元五年期中票(主体评级AA-)簿记建档,主承销商中信银行
中国外运(0598.HK)5亿元三年期中票(主体评级AAA)周三至周四簿记建档,主承销商招行和交行
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二、新债上市:
财政部305.2亿元七年期固息国债110021,票面利率3.65%
中国人民银行100亿元一年期央票1101079,参考收益率3.5840%
中国铁建(601186.SS)(1186.HK)75亿元七年期中票1182277,票面利率6.28%
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三、缴款:
央行100亿元一年期央票1101079,发行价96.54元
国家开发银行200亿元三年期固息金融债110257,票面利率4.23%
华能集团40亿元一年期短融041151004,票面利率5.98%
华能集团20亿元五年期中票1182278,票面利率6.01%
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四、还本付息:
国开行200亿元一年期固息金融债100226到期兑付,票面利率2.25%
绍兴中国轻纺城4亿元一年期浮息短融(六个月Shibor基准)1081346到期兑付,基本利差0.9089%
华夏银行(600015.SS)17亿元五年期投资人选择权(3+2)固息金融债071305付息,票面利率4.75%
华夏银行43亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)071306付息,基本利差0.85%
昆明交通投资公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080126付息,票面利率5.48%
杭州交通投资集团12亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080127付息,票面利率5.12%
深圳机场集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080128付息,票面利率4.20%
汉江水利水电集团3亿元五年期中票1082185付息,票面利率4.77%
国开行200亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)110225付息,基本利差0.65%
国开行100亿元10年期固息金融债110226付息,票面利率4.44%
国开行100亿元10年期浮息金融债(三个月Shibor基准)110227付息,基本利差-0.35%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国经济持续平稳回落迈向"软着陆"之际,宏观政策是否应转向也引发广泛讨论.对此全
国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,目前稳健的货币政策取向不应改变,货币总量不能放松.[ID:nCN1160266]
--国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年9月人民币实际有效汇率指数为125.01,
环比上涨3.77%,连续三个月走高,且升幅逐渐扩大.至此,人民币实际有效汇率年内累计升幅
已达4.24%.[ID:nCN1160312]
--美国财政部最新统计数据显示,8月份中国净减持美国国债365亿美元,终结此前连续四个
月的净增持.[ID:nCN1160290]
中国国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)
============================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 冉莹/李宏薇