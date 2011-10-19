〔美国经济〕不太可能再次衰退,近期数据鼓舞人心--FED洛克哈特(更新版)

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路透田纳西州查塔努加10月18日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示,美国经济不太可能再次陷入衰退,而近期经济指标改善的情况鼓舞人心.

洛克哈特称,经济成长仍过于疲弱,不足以拉低高达9.1%的失业率.但他指出,除非形势进一步恶化,否则美国联邦储备理事会(美联储,FED)不会考虑采取另一轮购债计划.

"这取决于是否出现经济开始衰退、通缩压力和严峻的失业增加形势,而目前我们尚未面临这种局面,"洛克哈特发表讲话後称.

当被问到美联储是否应考虑采取更加具体的沟通举措,例如为重要的经济指标制定明确目标时,洛克哈特称,他支持制定明确的通胀目标.