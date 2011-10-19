〔美国经济〕不太可能再次衰退,近期数据鼓舞人心--FED洛克哈特(更新版)

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透田纳西州查塔努加10月18日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示,美国经济不太可能再次陷入衰退,而近期经济指标改善的情况鼓舞人心.
洛克哈特称,经济成长仍过于疲弱,不足以拉低高达9.1%的失业率.但他指出,除非形势进一步恶化,否则美国联邦储备理事会(美联储,FED)不会考虑采取另一轮购债计划.
"这取决于是否出现经济开始衰退、通缩压力和严峻的失业增加形势,而目前我们尚未面临这种局面,"洛克哈特发表讲话後称.
当被问到美联储是否应考虑采取更加具体的沟通举措,例如为重要的经济指标制定明确目标时,洛克哈特称,他支持制定明确的通胀目标.
洛克哈特还称,欧洲债务危机,以及美国国会可能无法就控制预算缺口问题达成一致,都是美国经济面临的主要威胁.周二,西班牙评级遭大幅下调表明,问题还远未得到解决.
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
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