〔中国公开市场〕明日将发200亿元三年期及10亿元三个月期央票--公告

在时隔近两个月後,央行上周四发行了200亿元三年期央票,中标利率持平在3.97%,同时招标发行的70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%;当日央行还进行了300亿元的正回购操作,期限91天,中标利率3.16%.