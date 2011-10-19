〔中国公开市场〕明日将发200亿元三年期及10亿元三个月期央票--公告

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海10月19日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用利率招标方式发行200亿元人民币三年期央票,发行量与上周持平.
央行并称,明日还将同时价格招标发行10亿元三个月期央票,发行量较上周的70亿元大幅萎缩.
在时隔近两个月後,央行上周四发行了200亿元三年期央票,中标利率持平在3.97%,同时招标发行的70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%;当日央行还进行了300亿元的正回购操作,期限91天,中标利率3.16%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。