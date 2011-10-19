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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 17:10 BJT

〔中国公开市场〕明日将发200亿元三年期及10亿元三个月期央票--公告

路透上海10月19日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用利率招标方式发行200亿元人民币三年期央票,发行量与上周持平.

央行并称,明日还将同时价格招标发行10亿元三个月期央票,发行量较上周的70亿元大幅萎缩.

在时隔近两个月後,央行上周四发行了200亿元三年期央票,中标利率持平在3.97%,同时招标发行的70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%;当日央行还进行了300亿元的正回购操作,期限91天,中标利率3.16%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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