《中国重要政经日程》--2011年10月19日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================
10/19(三)
--全球工程机械产业大会在北京召开,至20日.
--海峡两岸关系协会和台湾海峡交流基金会第七次会谈在天津举行,至21日.
=============================近日重要政经日程==========================
10/20(四)
--2011"中国苏州电子信息博览会"在江苏省苏州工业园区举行,至23日.
--上海决策者主办的2011年食品饮料发展论坛召开,至21日.
--2011(第二届)中国国际物联网大会在无锡召开,至21日
10/21(五)
--第八届中国-东盟博览会在广西南宁举行,至26日.
10/22(六)
--第九届中国改革论坛在北京召开.
10/25(二)
--第七届中欧工商峰会在天津举行.
10/27(四)
--2011财富CEO峰会在北京举行,至28日.
10/29(六)
--资产评估新发展国际研讨会在北京举行,至30日.
--2011中国快公司TOP10评选在北京举行,至30日.
11/2(三)
--中国城市基础设施投融资年会在北京举行,至3日.
11/3(四)
--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.
11/8(二)
--第三届中国对外投资合作洽谈会在北京举行,至9日.
11/11(五)
--2011中国能源企业高层论坛在北京举行,至12日.
11/12(六)
--第五届亚洲制造业论坛年会在北京举行,至13日.
11/19(六)
--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 苏丹