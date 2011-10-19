修正:《欧洲金融焦点》欧盟达成协议禁止以CDS裸卖空公债,明年11月起生效

(更正:澄清内文第一段语意为,"禁止利用信用违约互换(CDS)"裸"卖空主权债")

* 欧盟达成协议禁止以CDS裸卖空公债

* 泛欧盟监管机构将在判定是否需解除禁令上发挥关键作用

* 相关法律将于2012年11月1日起对新合约交易生效

路透布鲁塞尔10月18日电---欧盟周二达成协议,禁止利用信用违约互换(CDS)"裸"卖空主权债,因部分决策者认为这是对冲基金用来押注欧债危机的方式,要予以遏制.

至此,围绕这项举措长达数月的僵局被打破.先前欧洲议会与欧盟成员国一直无法谈拢.

欧洲议会称,若此项禁令损害到公债市场,则受影响的国家可以解除禁令,这样一来,先前反对此举的欧盟国家也终于表示同意.

"这协议目标十分远大,能够增强金融稳定和欧洲金融服务市场,"欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)在宣布该协议的新闻发布会上说.

相关法律规定将从2012年11月1日起对新合约交易生效,其中还包括卖空股票的条件和披露要求.

泛欧盟监管机构--欧洲证券和市场管理局(ESMA)将在判定市场是否受到该禁令破坏,进而需解除禁令方面发挥关键作用.

"解除禁令的标准将是欧洲性的,以欧洲为基础,"在议会发起此项立法的法国绿党成员Pascal Cafin在记者会上表示.

若一国监管机构想要在该国解除禁令,那麽必须向ESMA说明"客观理由",并作出分析,後者将在24小时内做出决定.

"ESMA没有强制执行其决定的权力,但如果此框架未得到尊重,那麽将面临政治和司法方面的压力,"Canfin称.

欧盟主要的CDS交易中心--英国此前反对此类禁令,但无法阻止禁令获得通过.

"如果有迹象显示主权债市场受到损害,那麽成员国能够解除禁令,这点让我感到安心,"欧洲议会的英国代表Syed Kamall称.

**借款成本**

决策者指责去年利用CDS合约来押注希腊违约的对冲基金,称其操作让欧盟援助希腊的成本增加.

这促使法国总统萨科齐和德国总理梅克尔号召起草该法规.

但是,欧洲议会的一项研究指出,禁止以CDS裸卖空公债"将对流动性,以及信贷风险的价格发现进程产生不利影响".

对冲基金称,CDS市场规模太小,不足以操纵规模大得多的主权债市场,而且希腊及其它欧元区国家公债价格下跌,完全是因为投资者担心其公共债务水平.

对冲基金方的游说组织AIMA执行长Andrew Baker称,"针对禁止以CDS裸卖空公债的影响,我们先前已表达过关切."

"这不仅会降低债市流动性,加剧波动,还会推升政府举债成本,从而降低欧盟成员国对实体经济的投资."

此举旨在避免2008年雷曼兄弟倒闭後,一国莫名其妙地单方面限制卖空金融股的情况重演.

意大利、西班牙、法国、比利时和希腊今年夏天再次实施卖空禁令,而英国等其他欧盟国家则不愿采取同样行动.

此类举措受到交易所和一些学术人士的质疑,并且未能阻止今夏法国银行股下跌,因欧元区危机令投资者惶惶不安.

ESMA或将拥有高于国家监管机构的权力,并在市场动荡时实施临时性的泛欧盟股票卖空禁令.

新法还将规定对股票和公债空头持仓情况的披露要求.

做空股票将只能在事先达成借股协议的情况下进行,以确保交易按时结算或有足够可用的股票.(完)