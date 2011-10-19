〔中国债市〕现券收益率续跌,高等级信用债近期有望保持抢眼走势

路透上海10月19日电---中国银行间债市周三现券收益率续跌,信用品种表现尤为抢眼.机构对未来经济走向并不乐观,预计紧缩政策的出台将更趋谨慎下,买盘涌现促收益率水平持续下行.
"(信用债)行情应该会延续,主要还是政策方面没有紧缩预期,"北京一银行交易员指出.
他并表示,目前央行仍希望保持宽松的流动性,这亦利好于债市.同时,金融机构发行次级债,其持有资金比较充裕,亦支撑债券买气.
交通银行(3328.HK)(601328.SS)将于周五(21日)发行不超过260亿元人民币固息次级债.浦发银行(600000.SS)亦于近期发行184亿元次级债.
对于信用债未来走势,上海一保险公司分析师认为,信用债收益率跌势将延续,且行情预计将逐渐扩及至高等级城投债.毕竟低等级信用债风险依然较高,为规避风险,买盘会逐渐转向城投债."短期内看不到违约风险,出问题政府兜着".
中国经济持续平稳回落迈向"软着陆"之际,宏观政策是否应转向也引发广泛讨论.对此全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,目前稳健的货币政策取向不应改变,货币总量不能放松.[ID:nCN1160266]
剩馀期限约0.101年的国债040010券CN040010=CFXS成交继续居首,收报100.1962元,对应收益率2.7451%,成交162.37亿元.
中国银行间市场周三回购利率CNREPO=CFXS走势略现分歧.不过,资金面依旧宽松,回购利率也暂无持续反弹动力,盘中交投更多受首笔报价定位影响.[CN/CN]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.9050 3.3667
上日 2.8396 3.4752
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7973/3.7313
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.3496/3.2916
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.0869/4.0169 (完)
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--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯