〔美国财政〕国会考虑削减赤字不应只着眼于税务改革--盖特纳

路透华盛顿10月18日电---美国财长盖特纳周二表示,国会到年底时需要确定至少1.2万亿美元的预算削减计划,但冀望税务改革来达成目标恐怕时间不够.

盖特纳向参议院小型企业委员会承认,美国税收制度中充斥着特殊优惠,但他认为进行全面改革的任务过重,负责削减赤字的特别委员会将难以承担,因为时间很紧."我们不准备在两个月内进行全面税收改革,"他表示.

盖特纳认为,国会应该把重点放在与奥巴马政府4,470亿美元就业计划有关的税务问题上,其中包括延长即将到期的薪资税惠以及在课税中扣除企业用完税所得进行的新投资.

"这是向全面税务改革的过渡,并非以此替代改革本身,"他说.

参议院共和党人已经让就业计划全盘通过的希望破灭,迫使政府和民主党议员考虑推动议案在国会获得部分通过.