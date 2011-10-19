〔路透专访〕登喜路未来几年在中国营收将续保持两位数增速--中国高层

* 未来几年中国市场营收仍保持两位数以上增速

* 中国经济放缓不会影响奢侈品市场成长

* 不单纯跑马圈地,一二线城市增设更多旗舰店

作者 林琦

路透上海10月19日电---在进入中国市场近20年後,全球高端男性服饰品牌--登喜路(Dunhill)希望通过其品牌推广及在三四线城市渗透,令未来几年中国市场的营收仍保持两位数以上的增速,在这个全球第二大奢侈品市场上抢占更多份额.

中国市场已是登喜路全球最大的单一市场.该公司中国区董事总经理林汛甄周三在接受路透专访时表示,过去几年,中国奢侈品市场伴随着国内经济持续高增长而迅速壮大,虽然未来中国经济增速可能放缓,但国内奢侈品市场的成长动力依然不减.

"经济放缓不代表不增长,中国市场不能永远像火箭那样的速度,总是会放缓."她说,"但消费者对生活品质的态度已有变化,这不会因经济放缓而有很大改变."

林汛甄自2006年加入登喜路,五年内登喜路中国的商业渠道由不足30家精品店拓展到目前的100余家.源自英国的登喜路隶属于全球第二大的奢侈品集团--瑞士历峰集团(Richemont)CFR.VX,该集团旗下还有卡地亚、江诗丹顿、万宝龙(Montblanc)等多个高端品牌.

未来几年,登喜路在中国市场将不单纯以"跑马圈地"开设新店作为主要的扩张手段.林汛甄指出,在一二线城市,登喜路将会更多寻求在店面面积、消费者体验等方面进行提高;同时,随着三四线城市居民消费能力的提升,公司亦会有空间拓展更多的品牌店.

"未来几年,一二线城市将开设更多的旗舰店,就算店铺数量不增加,(单店)收入亦可大幅增加."她称,在旗舰店,顾客可购买到登喜路品牌的高端产品,例如名贵皮具、西服定制等,这样将使单一顾客的消费金额明显提高.

当然,越来越多的全球高端服饰品牌进入中国,亦给登喜路不可避免带来一些压力.她坦承,在市场占有率及满足消费者需求等方面,登喜路未来将面临不小的挑战.

登喜路的竞争对手包括意大利杰尼亚(Ermenegildo Zegna)和爱马仕(Hermes)(HRMS.PA)等.

**生活品质提高,更多奢侈品需求**

对于中国奢侈品市场的未来,林汛甄显得相当有信心.

她表示,随着国内经济持续增长和居民收入改善,以及国内继续推进城市化进程,国内消费者的生活模式和生活态度已有了很大变化.不少消费者更追求高品质的生活,对全球品牌的奢侈品需求亦在上升.

全球近三分之二的奢侈品牌已进入中国市场,不少高端品牌争相在中国最时尚的购物区开设门店,例如全球最大奢侈品公司--路易威登(LVMH)(LVMH.PA)在30个城市开设37家专卖店,而2005年仅在10个城市开店;爱马仕亦在13个城市开设20家店.

全球知名咨询公司麦肯锡最近一份报告预计,未来几年中国奢侈品市场将能保持18%的复合增长率,2015年市场规模有望达到1,800亿元人民币(约合270亿美元).届时中国在全球奢侈品市场的占比将超过20%,并取代日本,成为世界最大奢侈品市场.

该报告还指出,未来五年,虽然中国北京和上海这类特大城市将继续保持奢侈品市场的中心地位,但规模相对较小的城市,如太原,长春,烟台等,市场增速将更快;更多小城市亦会发展到足以吸引奢侈品开设门店的规模.

基于中国市场的成长潜力,"公司正用全球资源来支持我们在中国市场的发展."林汛甄说.(完)