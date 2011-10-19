版本:
中国
债券 | 2011年 10月 19日 星期三 11:43 BJT

《外汇动态》美元/韩元及日圆/韩元下跌,此前日韩同意扩大外汇互换

0329GMT--美元/韩元KRW=KFTC及日圆/韩元JPYKRW=R下跌,受外资抛盘打压,因此前韩国和日本央行同意将两国外汇互换规模扩大逾四倍,以帮助稳定韩元和金融市场.

交易商表示,有部分传言称,协议消息传出後,韩元债券买盘增加.美元/韩元一度跌至1,132.0,日圆/韩元最低触及1.7640.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐