《外汇动态》美元/韩元及日圆/韩元下跌,此前日韩同意扩大外汇互换

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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0329GMT--美元/韩元KRW=KFTC及日圆/韩元JPYKRW=R下跌,受外资抛盘打压,因此前韩国和日本央行同意将两国外汇互换规模扩大逾四倍,以帮助稳定韩元和金融市场.
交易商表示,有部分传言称,协议消息传出後,韩元债券买盘增加.美元/韩元一度跌至1,132.0,日圆/韩元最低触及1.7640.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场