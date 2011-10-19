〔中国汽车〕新规後首批节能汽车推广目录出炉,49款车型中合资品牌过半

* 新规後首批节能汽车推广目录出炉

* 49款车型中合资品牌过半

* 对整体销量有一定提振但效果有限--分析师

路透北京10月19日电---中国自10月起实施节能汽车推广补贴新政策之後,国家发改委周三公布首批来自12家车企的49款补贴车型,其中合资品牌27款占比过半.上海汽车(600104.SS)旗下合资品牌共有15款车型享受补贴,成为入选车型数量最多的汽车企业.

发改委网站发布"第七批节能汽车推广目录"称,该目录自10月1日起实施,同时前六批目录予以废止.所有入选车型自公告之日起两个月内要开始批量生产并保证供应,六个月内不得停产,对不按要求生产的车型将予以撤销.

山西证券汽车行业分析师白宇认为,推广目录的出台对整体汽车销量有一定提振但效果有限,"预计後面几个月乘用车销量环比还会上升,同比则不一定(增加)."

49款车型中包括合资品牌27款,分别来自上海大众、上海通用、一汽大众和东风汽车有限公司;自主品牌车型则有22款,包括奇瑞汽车、江淮汽车(600418.SS)、比亚迪汽车(1211.HK)(002594.SZ)、重庆长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)、东南(福建)汽车、一汽海马和浙江豪情汽车旗下车型.

随着"金九银十"传统销售旺季到来,中国乘用车销售形势继续好转,9月同比增长8.79%,创下八个月新高.不过分析师预期,由于去年第四季乘用车销量基数较高,国内车市短期亦难有大的亮点,未来三个月销量增速很难继续提高.

中国汽车工业协会上周公布数据显示,9月共销售乘用车131.95万辆,环比增长20.48%.同月汽车产销环比增速亦均超过15%,而且销量快于产量.9月汽车销量达164.61万辆,同比增长5.52%,环比增速达19.19%.[ID:nCN1149754]

上月中旬政府公布自10月1日起实施新节能汽车推广补贴政策,燃料消耗量限值门槛提高,补贴标准仍为一次性3,000元人民币定额补助.

新旧政策对比显示,整车整备质量小于或等于750公斤,两排及以下座椅且装有手动挡变速器的车辆百公里油耗标准由原来的5.2升提高到4.8升,三排或三排以上座椅或装有非手动挡变速器的车辆,百公里油耗标准由原来的5.6升提高到5.2升.

此前业内人士预计,此举将使市面上大部分享受节能补贴政策的近七成原"节能车"将不再享受政策的优惠,尤其是自主品牌将受到新政的正面冲击.

2011年起,中国相继取消了"购置税减免政策"、"汽车下乡政策"和"以旧换新政策"三大鼓励汽车消费财政补贴政策,这些政策曾刺激中国一跃成为全球头号汽车市场.(完)

参看详情请点选(here)