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亚洲 | 2011年 10月 19日 星期三 13:11 BJT

〔中国货币市场〕七天回购利率回落,资金仍宽松继续关注公开市场动向(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月19日电---中国银行间市场周三早盘回购利率CNREPO=CFXS走势略现分歧,其中一天期品种续升,而七天及14天期品种回落,资金面依旧宽松,回购利率也暂无持续反弹动力,盘中交投更多受首笔报价定位影响.

交易员并称,本周公开市场回笼力度有加大的迹象,如果这一趋势得以延续,或将进一步影响机构的心理预期,短期内仍需继续关注公开市场动向.

"(回购利率)暂时看不出有上涨趋势,大家基本上看着第一笔交易在做,...接下来还是看公开市场吧."北京一银行交易员称.

中国央行公开市场本周一年期央票收益率延续两个月来稳势.相对宽松的资金面支撑市场需求,因本周到期资金较上周锐减逾六成,不足千亿元,因此央行已提前锁定本周净回笼格局,为三个月来首见.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间13:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9049 2.8396 +6.53

七天CN7DRP=CFXS 3.3632 3.4752 -11.20

14天CN14DRP=CFXS 3.4900 3.8877 -39.77

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9036 2.8326 +7.10

七天CHICNY7D=CFXS 3.3560 3.5206 -16.46

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9100 2.8380 +7.20

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3600 3.5150 -15.50

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4500 3.8700 -42.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8963 2.8308 +6.55

七天SHICNYSWD= 3.3517 3.4933 -14.16

三个月SHICNY3MD= 5.6179 5.6235 -0.56

====================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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