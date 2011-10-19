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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 07:23 BJT

(重发)****主要国家经济指标预测--10月20日****

(重发以调整格式)

路透10月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月19日(三)

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- -2,221

外资投资日股(10亿日圆) -- -59

10月20日(四)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.3%

(较上年同期) +5.4% +5.5%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差8.08

0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差24

0830 英国零售销售(较前月) 9月 持平 -0.2%

(较上年同期) +0.7% 持平

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 负75.7

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月15日当周 40.0 40.4

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.8

续请失业金人数(万人) 10月8日当周 368.5 367

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.5% +0.8%

1400 欧元区消费者信心指数 10月 -- 负18.90

1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 493 503

1400 美国领先指标 9月 +0.3% +0.3%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 负9.0 负17.5

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 9月 -- 0.80

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 赤字63 --

(经季节调整)(亿欧元) 赤字50 --

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 8月 流入357 --

0800 意大利工业订单(较前月) 8月 +5.0% --

(较上年同期) +10.5% --

0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 0-9-0 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

1100 美国抵押贷款市场指数 10月14日当周 633.1 --

再融资指数 3396.1 --

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +3.9% +3.8%

扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

1230 美国实质所得 9月 +0.2% --

1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 65.8 59.0

建筑许可年率(万户) 59.4 61.0

1230 加拿大领先指标 9月 -0.1% +0.1%

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 9月 +0.2% -- (完)

--整理 吴云凌/王丽鑫;审校 程琳

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