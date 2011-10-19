从店铺到法庭 三星继续向苹果施压

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔/新加坡10月18日电（记者 Miyoung Kim/Anshuman Daga）---在悉尼，苹果迷在专卖店排长队等待新款iPhone 4S发售，而在不远处的三星店里也聚集了众多消费者。

在苹果新机上市之际，三星电子在一处临时设立的商店伏击苹果，每天向前10名顾客以2美元低价销售三星Galaxy S II智能手机。

这种游击营销战术是这两家对手竞争加剧的最新例证。此外，两家公司还在全球就专利权纠纷对簿公堂。

两家公司之间的明显差别使这场市场竞争尤其引人瞩目。苹果以创新和创造全新市场的奇思妙想闻名于世。相比之下，三星电子缺乏创意，但拥有足够柔性的生产体系，能够以足够快的速度将新产品推向市场。

三星电子将最新智能手机Nexus Prime发布时机推迟一周至周三，以此表达对日前去世的苹果共同创始人乔布斯（Steve Jobs）的尊重。苹果是三星代工生产微处理器产品的最大客户。

Galaxy Nexus备受市场期待，该手机采用了谷歌最新版本的安卓操作系统--冰激凌三明治“Ice Cream Sandwich”。

现在看来，三星电子看似正在这场智能手机市场主导战中占据了有利位置。预期第三季数据将表明三星电子已经取代苹果，成为全球销量最大的智能手机厂商。

市场之外的竞争

三星电子与苹果之争不但存在于百货商店或零售摊点，同样也在法庭内外，双方就专利侵权问题相互指责。

就在三星电子在悉尼低价促销Galaxy手机的当日，澳大利亚一家法庭宣布临时禁止在该国销售三星电子出品的平板电脑Galaxy Tab，称其侵犯了苹果的专利权。

苹果还在德国和荷兰初步阻击了一些三星电子产品，并寻求阻止三星手机在美国市场销售，这里是智能手机角逐的主战场。

同样，三星电子也在尝试以法律手段予以反击，指控苹果侵犯了自己的技术，不过到目前为止尚未有成功案例。

追踪三星电子的分析师称，三星可能没有令人耳目一新的想法，但却有着世界级的营销能力。

三星电子是全球最大的平板显示屏、内存芯片制造商，也是仅次于诺基亚的全球第二大手机生产商，三星电子能够以快于任何对手的速度将产品推向市场。三星电子能够利用来自其他内部业务部门的芯片和屏幕来缓冲手机成本压力。三星电子还拥有无以匹敌的差异化产品，能够为各个细分市场提供不同类型的手机。

然而，尽管三星电子表明拥有在市场上击败苹果的能力，几乎没有人相信这家公司拥有能够使其成为另一个苹果的创新型企业文化。

三星的企业文化看重速度和适应性，追求他们在韩国奉行的“快速执行”。

“但是要获得iPhone和iPad在消费者中引发的想象力，三星电子需要承担风险，生产出能够真正超乎想象的独特产品，并抢先上市，”聚焦技术行业的研究公司Canalys的分析师Tim Shepherd说道。（完）

--编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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