〔中国股市〕沪综指缩量小幅收低,中国水电重挫拖累大盘

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月19日电---中国股市沪综指周三缩量小幅收跌,昨日上市遭猛炒的大盘新股中国水电(601669.SS)今日重挫,盘中一度近跌停板,令疲弱市况中的投资者更趋谨慎.分析人士预期,大盘将继续振荡筑底.
沪综指.SSEC收报2,377.512点,下跌5.97点或0.25%.沪市A股成交额较前日减少逾二成至530亿元人民币.
中国水电今日低开低走,收挫7.78%至4.86元.
浙商证券分析师王伟俊认为,中国水电昨日上市受到疯狂炒作,而今天盘中几乎跌停,对大盘的影响较大;且今年馀下时间还有四只大盘股发行上市,投资者对于资金面的忧虑也因此加深,预计股指短线可能在2,300点上方继续振荡筑底.
受海外铁矿石价格大跌影响,两市有色金属板块个股亦领跌大盘,并打击投资者信心.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,586.0点,跌0.56%,成交量为199,788手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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