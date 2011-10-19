〔欧元债市〕德债受EFSF扩容报导影响走低,然跌势料将受限

路透伦敦10月19日电---德债期货周三下跌,有关法德已同意将欧元区金融援助基金规模提高四倍的报导,削弱了避险需求,抵消了西班牙主权债信评级遭调降的影响.

德债期货FGBLc1开低46个跳动点,报135.12,与盘後交易步调一致,当时德债下挫,因英国卫报报导称,德法已同意提高欧元区金融援助基金规模.[ID:nCN1159992]