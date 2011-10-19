德国安联保险称多数人低估洪灾风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月18日电---德国安联保险集团（Allianz）发布的报告称，洪水是全球最常见的自然灾害，保险公司采用科学方法，以更好地预测洪灾风险，但多数人低估了洪水的破坏力。

安联称，去年发生的严重洪灾中，有182起是气候变化和人为因素导致，人为因素包括对农业和排水的限制增加。

安联10月报告中称：“2010年，据全球灾情数据库EM-DAT统计，影响人数超过100人、或死亡人数超过10人的自然灾害至少有400起。”

其中近半数灾害是洪灾，全球受影响人数多达1.79亿。

据澳大利亚保险协会称，今年1月，澳大利亚昆士兰洪灾产生的保险理赔金额为3.64亿美元。

安联再保险（Allianz SE Reinsurance）的Markus Stowasser称：“因为修路等原因，越来越多的天然排水区受阻。此外，越来越多的住宅项目建在河流附近。”

安联呼吁各大保险公司向民众普及“有效防范风险”的观念。（完）