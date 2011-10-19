德国安联保险称多数人低估洪灾风险

标题新闻：菲亚特克莱斯勒股价盘初震荡，此前法国调查人员将其部分车型排放超标问题移交检方
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月18日电---德国安联保险集团（Allianz）发布的报告称，洪水是全球最常见的自然灾害，保险公司采用科学方法，以更好地预测洪灾风险，但多数人低估了洪水的破坏力。
安联称，去年发生的严重洪灾中，有182起是气候变化和人为因素导致，人为因素包括对农业和排水的限制增加。
安联10月报告中称：“2010年，据全球灾情数据库EM-DAT统计，影响人数超过100人、或死亡人数超过10人的自然灾害至少有400起。”
其中近半数灾害是洪灾，全球受影响人数多达1.79亿。
据澳大利亚保险协会称，今年1月，澳大利亚昆士兰洪灾产生的保险理赔金额为3.64亿美元。
安联再保险（Allianz SE Reinsurance）的Markus Stowasser称：“因为修路等原因，越来越多的天然排水区受阻。此外，越来越多的住宅项目建在河流附近。”
安联呼吁各大保险公司向民众普及“有效防范风险”的观念。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透巴黎2月7日 - 法国国家统计局周二公布，法国制造业管理高层表示，预计今年投资将提高5%，远高于上次10月调查时预示的停滞趋势。
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。