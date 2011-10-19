〔中国债市〕人民币利率互换走稳,短线料受资金扰动但影响应有限

路透北京10月19日电---中国人民币利率互换(IRS)周三走势平稳.目前经济增速回落温和,"稳健"的货币政策料暂难改变,资金面因素可能会带来一定的短期扰动,但估计影响也较为有限.

"今天IRS变化不大,此前跌了不少了,大家(对後市)还看不大清楚,先等等再看吧."北京一银行交易员称.

该交易员并表示,经济和通胀情况已在IRS上已有所反映,政策面可能也不会马上转向,资金面可能会因企业利税上缴带来一些变化,但应该影响也不大,因为後市财政资金也有投放,估计IRS会是一个震荡行情.

一般来说,企业利税上缴会使得10月份的财政存款大量增加.统计显示,财政存款在2010年9和10月分别为减少2,456亿元人民币和增加近3,000亿元人民币;今年9月份是减少3,718亿元.

中国央行公开市场本周一年期央票延续两个月来稳势.相对宽松的资金面支撑市场需求,因本周到期资金较上周锐减逾六成,不足千亿元,因此央行已提前锁定本周净回笼格局,为三个月来首见.[ID:nCN1157922]

中国银行间市场周三早盘回购利率CNREPO=CFXS走势略现分歧,其中一天期品种续升,而七天及14天期品种回落,资金面依旧宽松,回购利率也暂无持续反弹动力,盘中交投更多受首笔报价定位影响.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.4933/3.5850 3.4221/3.5136 3.4214/3.5200 3.4943/3.5929 3.4540/3.7380

周二 3.5000/3.6160 3.4242/3.5125 3.4350/3.5317 3.5033/3.6000 3.4725/3.7700

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变动 -0.0067/-0.0310 -0.0021/0.0011 -0.0136/-0.0117 -0.0090/-0.0071 -0.0185/-0.0320

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,484.56亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)