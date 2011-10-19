〔欧洲金融〕EFSF扩容方案需要更多准备工作--奥地利财长

路透维也纳10月19日电---奥地利财长Maria Fekter对记者表示,欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容方案还需要更多准备工作.

她还告诉记者,持有希腊主权债务的民间投资者必须提高对该国第二轮救助的参与程度,应比7月商定时的规模更大.

Fekter表示,她一直赞成EFSF采取保险模式,让该机构为持有问题国家债券的投资者的首笔损失提供担保.

她补充道,官员们也在热烈讨论为EFSF申请银行业务执照的想法,不过在这点上还有许多问题.

"给予EFSF银行业务特许权无疑受到很大争议.问题在于,除了欧洲央行(ECB)这样的基础架构外,我们是否还需要类似银行的组织架构."她说.

Fekter赞成提高投资银行这类高风险商业模式的资本金要求,而对于传统银行则可降低资本金要求的做法.

她表示,如果欧元区成员国被要求重整金融业资本,就必须提高竞争规定的灵活度,她并称几乎不希望看到更多银行被国有化.(完)