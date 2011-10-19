〔中国票据市场〕转贴利率续跌,收票机构增多市场信心有所恢复

路透上海10月19日电---中国票据市场转贴利率周三延续跌势,由于信贷规模较前宽松,收票机构增多,令市场信心有所恢复;不过对于信贷额度仍维持"不会再紧,难言放松"的态度.

交易员表示,季度初信贷考核压力相对季末缓和,通常信贷额度都会有所放松.加之当量票据到期腾出一定额度,市场得以暂时松一口气.目前3-6个月的跨年票据转贴利率得以维持在10%以内.

"收票机构也多起来了,还是有额度啊....(转贴利率)照比9月底下降了不少."西安一银行交易员称.

该交易员认为,鉴于票据业务调节流动性和存贷比的使命,银行体系内流动性缓解的利好因素将一步步传导到票市,因此预计三季度转贴利率应该是历史高点,大方向上利率将逐渐回调,甚至有望回落到同期限贷款基准利率水平.

中金公司最新利率周报预计,四季度会有更多的表外资产转回表内,有利于改善普通存款的增长,从而提高银行的信贷投放能力.在中长期贷款需求下降的情况下,更多的信贷供给将体现在票据贴现上,并带动票据贴现利率逐步下降.[ID:nCN1157456]

中国昨日公布三季度国内生产总值(GDP)同比增速降至9.1%.市场人士普遍预期中国经济朝着"软着陆"方向迈进,宏观政策虽不会轻易全面转向,但有针对性的微调则是题中应有之义.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

----------------------------------------------------------

今日 10.7016/9.8302 11.4851/10.6262 12.3300/11.5030

上日 10.7506/9.8747 11.6017/10.7240 12.3300/11.5030

----------------------------------------------------------

变动 -4.9/-4.45 -11.66/-9.78 0/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5567%,较上日6.6063%续降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.1774/3.1074 3.3317/3.2637

上日 3.1789/3.1089 3.3513/3.2833

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)