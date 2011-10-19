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公司新闻(中文) | 2011年 10月 19日 星期三 16:33 BJT

〔标题新闻〕欧盟执委会就Euribor衍生品进行调查,突袭德意志银行伦敦办公室--消息人士

注: Euribor为欧元银行间拆放款利率的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA8313]

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