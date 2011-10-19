(重温稿)《中国新债预测》进出口行三年固息债利率预测均值4.14%,五年债4.20%

* 招标品种: 进出口行三年固息债 五年固息债

* 招标金额: 至多150亿元人民币 至多150亿元

* 预测均值: 4.14% 4.20%

* 预测区间: 4.10%-4.22% 4.17%-4.27%

* 招标时间: 周四(20日)上午10:00-11:00 周四(20日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商) 9位(银行、券商)

路透北京10月19日电---中国进出口银行周四将招标发行三年和五年两期固息债.市场预计两期新债将延续"十一"长假後债市的暖势,市场需求不错,利率预测均值分别为4.14%和4.20%,均低于二级市场水平.

"最近市场(收益率)一直在下,加上後期政金债的供给也不是特别多,这两期债的需求应该还可以,"北京一国有银行交易员称,"交易户有热情,配置户也有需求."

北京另一国有银行交易员则指出,虽然相较三季度,这两个期限的新债绝对收益水平已大幅下跌,但债市中期看多的走势已基本明朗,耐心持有三个月左右,这两期债"浮盈就会不小".

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期和五年期固息政策金融债最新收益率分别报4.1915%和4.2697%.

二级市场上,剩馀期限约3.25年的国开行固息债070229券最新双边报价CN070229=CFXM在4.22%/4.18%;剩馀期限约4.87年的进出口行固息债110316券双边报价CN110316=CFXM在4.27%/4.20%.

该两期债为进出口行今年第17期和第18期金融债.具体条款如下:

第17期 第18期

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发行总额 不超过150亿元 不超过150亿元

期限/计息方式 三年/固息 五年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 10月25日 11月3日

发行期 10月20日-10月25日 10月20日-11月3日

上市流通日 10月31日 11月9日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

---------------------------------------------------------------------(完)