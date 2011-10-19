(重温稿)《中国新债预测》进出口行三年固息债利率预测均值4.14%,五年债4.20%

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
* 招标品种: 进出口行三年固息债 五年固息债
* 招标金额: 至多150亿元人民币 至多150亿元
* 预测均值: 4.14% 4.20%
* 预测区间: 4.10%-4.22% 4.17%-4.27%
* 招标时间: 周四(20日)上午10:00-11:00 周四(20日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 9位(银行、券商) 9位(银行、券商)
路透北京10月19日电---中国进出口银行周四将招标发行三年和五年两期固息债.市场预计两期新债将延续"十一"长假後债市的暖势,市场需求不错,利率预测均值分别为4.14%和4.20%,均低于二级市场水平.
"最近市场(收益率)一直在下,加上後期政金债的供给也不是特别多,这两期债的需求应该还可以,"北京一国有银行交易员称,"交易户有热情,配置户也有需求."
北京另一国有银行交易员则指出,虽然相较三季度,这两个期限的新债绝对收益水平已大幅下跌,但债市中期看多的走势已基本明朗,耐心持有三个月左右,这两期债"浮盈就会不小".
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期和五年期固息政策金融债最新收益率分别报4.1915%和4.2697%.
二级市场上,剩馀期限约3.25年的国开行固息债070229券最新双边报价CN070229=CFXM在4.22%/4.18%;剩馀期限约4.87年的进出口行固息债110316券双边报价CN110316=CFXM在4.27%/4.20%.
该两期债为进出口行今年第17期和第18期金融债.具体条款如下:
第17期 第18期
---------------------------------------------------------------------
发行总额 不超过150亿元 不超过150亿元
期限/计息方式 三年/固息 五年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款/起息日 10月25日 11月3日
发行期 10月20日-10月25日 10月20日-11月3日
上市流通日 10月31日 11月9日
基本承销额 无 无
付息频率 按年 按年
---------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。