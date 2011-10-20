〔路透专访〕凤凰新媒体据守广告业务,今年广告收入料三位数增长--CFO

* 未来收入仍以广告业务为主

* 今年广告收入有三位数增长

* 股价被"严重低估"—CFO

* 分析师对股价增长潜力有分歧

作者 黄运涛/尹嫄婷

路透北京10月20日电---在中国几家老牌门户网站正寻求业务多元化以提振收入之际,起步最晚的凤凰新媒体(FENG.N)选择未来仍聚焦于公司核心业务--网络广告,公司预计今年广告收入将有三位数同比增长.

凤凰新媒体首席财务官(CFO)刘千里在接受路透专访时做出上述表示.她并称,公司未来的主要收入将来自于网络广告,考虑到公司广告业务增速远高于同业水平,公司的股价已被"严重低估".

"未来公司的广告收入占比会继续加大,而付费服务的收入增速则将维持在15-20%...未来3-5年内,公司的广告业务增长势头会非常迅猛."她称.

她还指出,凤凰新媒体的年增长率约为80%,其市盈率则与搜狐和网易接近,但後两者的年增长率不到20%,"从市盈率和增长速度来讲,我们的股价已被严重低估,长期来看,股价将回归正常."

但她没有特别指明"回归正常"是指股价回升至何种水平.凤凰新媒体自今年5月登陆美国纽交所股价累计下跌近六成.最近一个交易日该股收跌1.34%,报4.42美元.

该公司第二季度广告营收为1.14亿元人民币,同比增长151%,而同期搜狐(SOHU.O)和网易(NTES.O)的广告收入增幅分别为27%和16.2%.

不过,其整体收入基数相对较低,亦是公司增速远高于同业的原因之一.

从流量上看,凤凰新媒体为中国第五大门户,但在收入规模上,它与其馀四家门户网站(腾讯(0700.HK)、搜狐、网易和新浪(SINA.O))仍有相当大的差距.以2010年为例,其广告营收仅为3,100万美元,不及同期网易广告收入的1/3,而网易是四大门户中广告收入最低的.

而且腾讯、搜狐和网易三家公司目前最主要的营收来源均是盈利能力强劲的网络游戏业务,而非网络广告.

下表为按流量排名的中国前五大门户网站广告收入状况

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门户网站 流量排名 二季度广告收入(万美元)

腾讯 1 7,920

新浪 2 9,180

搜狐 3 6,770

网易 4 2,620

凤凰网 5 1,760

来源:尼尔森和公司财报(门户网站的流量排名截至今年8月)

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**分析师对股价增长潜力存分歧**

尽管公司强调其股价被低估,并看好未来走势,但投资机构对该股的增长潜力仍存在分歧.

德意志银行9月份发布研究报告,对该公司评级为"买入",目标股价12.28美元;而麦格里8月的研究报告则将其未来12个月的目标股价定为7美元.德意志银行和麦格里都是凤凰新媒体上市时的主承销商.

刘千里表示,除门户网站外,公司正开始加快在视频和无线广告两个领域的布局,预计未来将进一步提升广告收入占比逾半.去年,该公司广告和付费服务收入分别占总营收的39%和61%.

"作为一家媒体属性较强的互联网公司,稀缺内容才是公司的主要竞争优势",她表示,尚无计划向时下热门的网络游戏和电子商务等细分市场扩张.

凤凰新媒体下半年推出了结合媒体和社交双重特点的快博产品.刘千里称,预计年底注册用户数将达约200万人.同样倚重网络广告收入的门户网站新浪则正凭借人气高涨的微博向平台公司转型,已拥有数亿用户.

拥有凤凰新媒体逾60%股权的凤凰卫视(2008.HK)在中国内地拥有极佳的口碑,凤凰新媒体的前身是凤凰卫视的企业官网,内容也完全来自凤凰卫视.凤凰新媒体与凤凰卫视的传统业务,如凤凰电视台、凤凰周刊等相对应.

目前凤凰新媒体旗下拥有门户网站凤凰网、手机凤凰网和和凤凰视频三个平台.今年第二季度,凤凰新媒体净利润为3,620万元人民币,同比增长55.7%.(完)