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宏观经济 | 2011年 10月 19日 星期三 17:07 BJT

〔标题新闻〕德国DIHK调查显示,2011年德国经济料增长3%(前次预估为增3.5%),2012年料增1%

注:德国工商联会(DIHK)

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