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亚洲 | 2011年 10月 19日 星期三 17:03 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月19日

10/26 10/27

矿业集团 中金公司

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南方电网 50 50 5 10/25簿记建档 工商银行 AAA 10/26 10/27

中金公司

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彩虹集团 20 10 5 10/25簿记建档 建设银行 AA 10/26 10/27

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祁连山 7 7 5 10/25簿记建档 招商银行 AA- 10/26 10/27

(600720.SS)

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福建交通 4 4 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --

运输集团

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用友软件 10 6 5 推迟发行 中金公司 AA -- --

(600588.SS) 北京银行

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深基地 4 4 5 推迟发行 招商银行 AA- -- --

(200053.SZ)

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4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*新乡特色装备 3 2 10/26簿记建档 建设银行 AAA 10/27 10/28

中小企业

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注:*代表新增.(完)

--整理 冉莹; 审校 李宏薇

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2011年已发行金融债一览表》

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