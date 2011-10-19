《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月19日

10/26 10/27
矿业集团 中金公司
============================================================================================
南方电网 50 50 5 10/25簿记建档 工商银行 AAA 10/26 10/27
中金公司
=============================================================================================
彩虹集团 20 10 5 10/25簿记建档 建设银行 AA 10/26 10/27
=============================================================================================
祁连山 7 7 5 10/25簿记建档 招商银行 AA- 10/26 10/27
(600720.SS)
=============================================================================================
福建交通 4 4 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --
运输集团
============================================================================================
用友软件 10 6 5 推迟发行 中金公司 AA -- --
(600588.SS) 北京银行
============================================================================================
深基地 4 4 5 推迟发行 招商银行 AA- -- --
(200053.SZ)
=============================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=============================================================================================
*新乡特色装备 3 2 10/26簿记建档 建设银行 AAA 10/27 10/28
中小企业
=============================================================================================
注:*代表新增.(完)
--整理 冉莹; 审校 李宏薇
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》