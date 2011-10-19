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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 17:35 BJT

〔欧元债市〕德债期货触及日低,之前10年期德债标售遇冷

路透伦敦10月19日电---德债期货周三触及盘中低点,此前德国55亿欧元的10年期公债标售需求不佳,投标规模仅45.5亿.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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