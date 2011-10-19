〔企业并购〕阿尔卡特将向Permira出售Genesys业务,但将保留企业业务

路透巴黎10月19日电---阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.NALU.PA周三表示,计划以15亿美元的价格向私募股权公司Permira出售旗下Genesys业务,但将保留企业业务部门.此前阿尔卡特亦曾考虑出售企业业务.

阿尔卡特在一份声明中称,Permira将支付现金.交易将在2011年末或2012年初完成.

"Permira此次收购,将会令Genesys本已兴旺的业务锦上添花.至于企业业务,我们决定保留它,并将之巩固加强,使其更好地服务于阿尔卡特-朗讯和我们的客户."阿尔卡特-朗讯执行长弗尔瓦言(Ben Verwaayen)在一份声明中表示.

阿尔卡特还表示,Genesys和企业部门将继续保持"牢固的商业合作关系",据一份联合发展协议,两个部门仍有获悉各自产品组合的权力.

该消息公布前,阿尔卡特股价一度大跌近6%,之後转为上扬.0903GMT时微涨0.1%.(完)