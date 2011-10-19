〔企业并购〕欧盟批准卡特彼勒向3i收购德国发电机制造商MWM

更新版 1- 美国利率：费城联储总裁称“应当考虑”3月再次升息
当被问及特朗普的政策可能会对经济产生何种影响时，哈克的回答很谨慎。他说，他目前所见的新政府税赋和基建计划细节还不够多，因而还无法判断这些计划将对增长产生什么影响。(完) (编译 张荻/汪红英；审校 张涛/张若琪)
路透布鲁塞尔10月19日电---美国机械设备制造商卡特彼勒(CAT.N)周三获得欧盟无条件放行,批准其收购德国汽柴油动力发电机生产商MWM Holding.
卡特彼勒是全球最大的挖掘设备制造商,其将向英国私募股权公司3i Group (III.L)支付约5.8亿欧元(7.94亿美元)用于收购MWM.
"在对相关市场进行详细评估之後,本委员会满意地认为,仍将存在充分竞争,且欧洲消费者不会受到负面影响,"欧盟监管部门周三表示.
卡特彼勒的竞争对手包括Cummins (CMI.N)、日本的小松制作所(6301.T) 和美国的Deere & Co (DE.N)等.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
当被问及特朗普的政策可能会对经济产生何种影响时，哈克的回答很谨慎。他说，他目前所见的新政府税赋和基建计划细节还不够多，因而还无法判断这些计划将对增长产生什么影响。(完) (编译 张荻/汪红英；审校 张涛/张若琪)
哈克周一表示，在发生未来不可避免的危机或经济滑坡之前，现在加强银行业的规则，不仅有利于更好地保护消费者，还将保护企业自身。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 +1.39%* 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 +2.10%* 外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +4.11% +3.96% 2/24 -- 季调失业率 12月 3.82% 3.84% 2/24 -