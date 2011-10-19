〔企业并购〕欧盟批准卡特彼勒向3i收购德国发电机制造商MWM

路透布鲁塞尔10月19日电---美国机械设备制造商卡特彼勒(CAT.N)周三获得欧盟无条件放行,批准其收购德国汽柴油动力发电机生产商MWM Holding.

卡特彼勒是全球最大的挖掘设备制造商,其将向英国私募股权公司3i Group (III.L)支付约5.8亿欧元(7.94亿美元)用于收购MWM.

"在对相关市场进行详细评估之後,本委员会满意地认为,仍将存在充分竞争,且欧洲消费者不会受到负面影响,"欧盟监管部门周三表示.

卡特彼勒的竞争对手包括Cummins (CMI.N)、日本的小松制作所(6301.T) 和美国的Deere & Co (DE.N)等.(完)